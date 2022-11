EUROPA Oxala – 21 artistes Afropéens entre passé et futur à l’AfricaMuseum

La pratique d’Aimé Mpane, basé à Kinshasa et Bruxelles, se nourrit des allers-retours entre son Afrique natale et son Europe d’adoption. S’il traite principalement de l’héritage du colonialisme, il cherche à établir du lien, des complémentarités entre Afrique et Europe. Dans sa réappropriation de la Cène, œuvre iconique de la peinture occidentale, Mpane prend la formule du Christ "ceci est mon corps, ceci est mon sang" à la lettre, évoquant "les minerais de sang", certaines matières premières de nos smartphones qui proviennent de RDC et de zones en conflit. Le pain et le vin sont remplacés par le lingot d’or et les smartphones et PC fabriqués avec le coltan et d’autres métaux rares de la RDC.