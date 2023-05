Europa League : vers une finale 100% italienne ?

Ce jeudi soir, le deuxième de Serie A devra être plus offensif contre le dixième de Liga. Sauvé de justesse à la 97e minute par Federico Gatti lors du match aller, Turin a manqué d’efficacité avec seulement deux tirs cadrés.

Séville a pu compter sur ses atouts Ocampos et En-Nesyri, respectivement passeur décisif et buteur. Ce soir, les Sévillans seront poussés par leur public dans le Stade Ramón Sánchez Pizjuán habitué aux rencontre d’Europa League. Les Andalous comptent déjà six titres depuis 2006.

Pour combattre cette expérience, Allegri espérait aligner Paul Pogba pour amener de la créativité dans le milieu de terrain, mais le Français s’est blessé dimanche lors de sa première titularisation de la saison.