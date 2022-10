Europa League : une entrée fracassante de Nilsson offre la victoire à l’Union Saint-Gilloise face à Braga

Quelle fin de match. Et quel exploit. Alors que Braga menait 1-0 depuis le début de la seconde mi-temps, l’entrée de Nilsson va tout changer. Sur sa première touche de balle, l’attaquant Suédois va tout d’abord ramener les deux équipes à égalité avant de donner la victoire à son équipe dans les arrêts de jeu. Grâce à cette belle victoire, l’Union réalise un 9/9 et prend la première place de son groupe.

C’est Braga qui se procure la première occasion de la rencontre avec un tir enroulé, mais trop faible, qui termine dans les mains de Moris à la 10e. L’Union répond rapidement via Vanzeir qui croit ouvrir la marque une minute plus tard mais qui voit son but annulé pour une faute de main.

Pour le reste, peu de choses à se mettre sous les dents. Les deux équipes se neutralisent. C’est donc le moment choisi par l’Union pour se montrer à nouveau et pour se voir annuler un second but (Nieuwkoop), cette fois pour une position de hors-jeu. La fin de la mi-temps va encore proposer quelques occasions, dont deux pour Braga via Silva et Racic et surtout une magnifique reprise de volée de Boniface sur la barre transversale dans les arrêts de jeu.

La seconde période recommence fort pour Braga qui alerte directement Moris. Une alerte qui en amène une autre. À la 49e, Braga ouvre finalement le score. Sur un centre bien adressé, Abel Ruiz se joue de la défense et pousse la balle au fond.

Ce but n’entrave pas la marche en avant de l’Union qui tente de revenir au score (Nieuwkoop 53e et Lynen 59e). L’Union prend des risques et s’expose aux contres, notamment Ruiz à la 60e.

Le temps passe et le score ne change pas. Karel Geraerts décide de faire des changements, notamment avec l’entrée de Nilsson à la 83e. Une entrée décisive, car le grand attaquant suédois va ramener les deux équipes à égalité trois minutes plus tard sur sa première touche de balle.

Et alors qu’on se dirige vers un partage, Nilsson va créer l’exploit et s’offrir un doublé pour offrir les trois points à l’Union. Avec ce résultat, les unionistes réalisent un 9/9 et prennent logiquement la tête du groupe.