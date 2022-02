Pas de soucis pour le Barça ! Tenus en échec à domicile au match aller par Naples, les Catalans ont fait la différence au retour en s’imposant au terme d’une superbe partie (2-4). Parfaitement entrés dans leur rencontre, les hommes de Xavi ont fait le break dans le premier quart d’heure grâce à Jordi Alba et Frenkie De Jong.

Et si Lorenzo Insigne est venu relancer un tantinet le suspense, Gerard Piqué a climatisé tout un stade juste avant la pause avant qu’Aubameyang ne mette fin au suspense à l’heure de jeu. Le but du super-sub Politano ne servira lui qu'à établir le score final. Solide, volontaire et efficace, le Barça écarte donc le Napoli et se qualifie pour les 8e de finale de l’Europa League. Son nouveau grand objectif de la saison ?