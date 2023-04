Europa League : Séville terrasse Manchester United, la Juventus et l’AS Rome filent en demi-finales

Nous connaissons désormais tous les demi-finalistes de l’Europa League. Spoiler, l’Union Saint-Gilloise, sèchement battue par le Bayer Leverkusen ce jeudi soir (1-4), ne fait pas partie du dernier carré… à l’inverse du Bayer, du FC Séville, de la Juventus et de l’AS Rome.

Le Séville FC, qui avait arraché le nul 2-2 à Old Trafford à l’aller, a créé la sensation en surclassant Manchester United 3-0 au Sanchez-Pizjuan. Les Sévillans, à la lutte pour le maintien en Liga et qui viennent de changer d’entraîneur, ont dominé sans partage : Youssef En-Nesyri a ouvert la marque dès la 8e minute après une récupération dans les pieds d’Harry Maguire, puis le défenseur français Loïc Badé a doublé la mise au retour des vestiaires (47e) de la tête sur corner, avant le dernier but d’En-Nesyri, des trente mètres, sur une sortie ratée de David De Gea (81e).