Europa League : Séville contre José Mourinho (AS Rome), un duel d'invincibles en finale

D'un côté le FC Séville, vainqueur des six finales d'Europa League - ou de son ancêtre, la Coupe de l'UEFA - qu'il a disputées.

De l'autre José Mourinho, entraîneur de l'AS Rome, vainqueur des cinq finales de Coupes d'Europe auxquelles il a participé.

L'une de ces deux séries d'invincibilité prendra fin mercredi à Budapest lors de la finale de l'Europa League, premier trophée européen attribué cette année.

Malgré une saison difficile, Séville a confirmé sa relation spéciale avec la C3, dont il détient le record de victoires (6).

Les Andalous pointent à la 11e place de la Liga à une journée de la fin, avec encore un petit espoir d'arracher un ticket pour la Conference League, et se sont séparés de deux entraîneurs en cours de saison, Julen Lopetegui et Jorge Sampaoli.

Arrivé alors que le club était au bord de la zone rouge, José Luis Mendilibar a bien relancé la machine. Si c'était trop tard pour encore espérer quelque chose en championnat, la situation est différente en Europa League où les blanquirrojos ont éliminé Manchester United puis la Juventus.

Mendilibar, 62 ans, peut décrocher le premier trophée de sa carrière d'entraîneur. Tout l'inverse de son homologue José Mourinho. Le Special One, 60 ans, a mené l'AS Rome à une deuxième finale européenne consécutive, après la conquête de la toute première Conference League en 2022.

Les Giallorossi, qui n'avaient disputé que deux finales européennes avant l'arrivée du Portugais, sont à un succès d'un doublé inédit. Après ses victoires en Champions League (2004 - Porto et 2010 - Inter) et en Europa League (2003 - Porto et 2017 - Manchester United), Mourinho peut ajouter une sixième Coupe d'Europe à son riche palmarès et devenir le premier entraîneur à remporter cette compétition avec trois clubs différents.