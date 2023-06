Europa League : revivez la séance de tirs au but entre Séville et la Roma

Incapables de se départager au terme de 120 minutes de jeu (+ une vingtaine de minutes de temps additionnel cumulées), l’AS Roma et le FC Séville ont dû recourir à la séance de tirs au but pour désigner un vainqueur en finale d’Europa League jeudi soir. Revivez cette séance de tirs au but en vidéo ci-dessus.

Disputée sous le virage de leurs supporters, cette séance de tirs au but a vite tourné à l’avantage des Sévillans, qui tiraient d’ailleurs en premier.

Un double avantage dont ils ont parfaitement profité, inscrivant leurs premiers tirs au but. En face, la Roma a tremblé, notamment via ses deux défenseurs centraux. Gianluca Mancini et Roger Ibanez ont manqué leur envoi et ouvert une voie royale aux Sévillans.

Gonzalo Montiel, déjà buteur décisif en finale de la Coupe du monde, a récidivé (en s’y prenant par deux fois) pour offrir une 7e Europa League à son équipe, véritable spécialiste de la compétition.