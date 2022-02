Europa League : RB Leipzig - Real Sociedad (LIVE vidéo 21H)

Ce jeudi soir, place au début des phases finales de l’Europa League. La RTBF diffusera le choc entre le RB Leipzig et la Real Sociedad de Adnan Januzaj.

Le RB Leipzig, 4e en Bundesliga reste sur une victroie 3-1 face à Cologne. Le club allemand a été reversé de la Ligue des Champions en Europa League, après avoir terminé 3e de son groupe, derrière Manchester City et le Paris Saint-Germain.



De son côté, la Real Sociedad est sortie deuxième d'un groupe relevé en Europa League. L'équipe de Adnan Januzaj a terminé derrière l'AS Monaco et devant le PSV Eindhoven. La Real Sociedad, 6e de la Liga, s'est imposé 2-0 face à Grenade, le week-end dernier.

Une rencontre à suivre à partir de 21h.