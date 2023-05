Europa League - Philippe Albert : "Séville va développer son jeu offensif, Rome peut s'adapter... j'ai l'impression que Mourinho va le faire"

Le FC Séville s'apprête à disputer la finale de l'Europa League face à l'AS Rome, mercredi soir à Budapest, la capitale hongroise. Le club le plus titré de l'histoire de la compétition face à la bande du roublard José Mourinho, qui n'a jamais perdu une finale.

"Cette finale pourrait être passionnante. Séville va développer son jeu habituel, un jeu offensif avec des éléments qui sont assez talentueux. De l’autre côté, l’AS Rome peut s’adapter à l’adversaire et peut jouer relativement bien organisée, pour ne pas dire très défensivement. L’idéal dans ce genre de matches, c’est un but dans le premier quart d’heure, en espérant qu’il soit espagnol sans quoi la porte sera fermée pour Séville. Je suis confiant : c’est une finale, et tout le monde le dit, une finale ça se gagne. On a, en plus, un entraineur d’un côté qui est pratiquement invincible lorsqu’il joue des finales. Mais Séville affiche six finales pour six victoires. On devrait voir un tout bon spectacle", introduit Philippe Albert.

Notre consultant vante ensuite les mérites de Mourinho, coach de l'AS Rome. "C'est un entraineur charismatique qui a tout gagné. Il sait se faire remarquer, mais il tire le maximum de ses équipes. C’est un orfèvre en la matière. En face, José Luis Mendilibar, c’est un peu différent. Il a repris une équipe à la dérive et il est parvenu à l’emmener en finale d’Europa League. S’il devait y avoir une défaite, il est malgré tout proche de qualifier l’équipe pour une Coupe d’Europe via le championnat. L’expérience de Mourinho pourrait faire la différence. S’il mène dans ce match, il serait capable de garer le bus. C’est le propre des équipes qu’il entraine. A partir du moment où il engrange des succès, il fait le boulot qu’on lui demande. Ca reste un des meilleurs entraineurs des vingt dernières années."