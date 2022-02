Ruslan Malinovsky a inscrit un doublé pour permettre à l’Atalanta d’écarter l’Olympiakos et filer en huitièmes de finale de l’Europa League.

Titulaire à la pointe de l’attaque, l’Ukrainien passé par Genk entre 2016 et 2019, tenait à délivrer un message à sa manière. Peu après l’heure de jeu, l’attaquant de 28 ans conclut une reconversion offensive des Bergamasques d’une belle frappe en un temps dans la surface pour mettre les Italiens définitivement à l’abri.

L’Ukrainien se dirige alors vers la caméra la plus proche et montre un tee-shirt sur lequel on peut lire : "No war in Ukraine" ("Pas de guerre en Ukraine"), suite à l’invasion des troupes russes sur le territoire ukrainien.