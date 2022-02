On attendait des buts et ils ont bien eu lieu. Dans un match pas forcément très spectaculaire, Leipzig et la Real Sociedad se sont quittés sur un partage 2-2 en barrage aller de l’Europa League. Tout restera à faire lors du match retour.

Le match commence sur un rythme tranquille avant que la Real Sociedad n’ouvre le score après moins de dix minutes de jeu via Le Normand. Positionné devant à la suite d’un corner, le défenseur est à la bonne place sur un centre de Diego Rico. Complètement seul dans le petit rectangle, le Français voit sa frappe déviée par Simakan et tromper Gulacsi (9’).

Pris à froid, les Allemands réagissent via Angelino (13’) et Olmo (14’) mais sans réussir à inquiéter Mathew Ryan. Le match s’enlise alors dans un faux rythme, sans réelles occasions.

À la demi-heure de jeu, les Allemands parviennent à égaliser grâce à l’inévitable Nkunku. Trouvé par un centre millimétré d’Angelino, l’ancien joueur du PSG croise parfaitement sa tête pour remettre les deux équipes à égalité.

Malgré une domination assez nette (67% de possession et 9 tirs à 1), Leipzig pèche régulièrement dans le dernier geste, ce qui ne lui permet pas de rentrer aux vestiaires avec l’avantage au score. En face, la Real Sociedad doit changer quelque chose pour ne pas rentrer en Espagne avec une défaite dans les bagages.

Au retour des vestiaires, Leipzig ne parvient pas à remettre le pied sur l’accélérateur et ce n’est pas la frappe lointaine de Nkunku qui met Ryan en danger (54’).

Incapable de conclure, le club allemand va même se laisser surprendre à cause d’une bêtise de Gvardiol, coupable d’une faute de main totalement évitable. Après vérification des images du VAR, l’arbitre désigne le point de penalty. Oyarzabal prend ses responsabilités et remet la Real Sociedad devant (64’).

Groggy par ce coup du sort, Leipzig n’y arrive tout simplement plus mais s’en remet à Szoboszlai pour obtenir un penalty dans les dix dernières minutes alors qu’il venait tout juste de monter au jeu. Forsberg s’en charge et trompe Ryan à contre-pied (82’).

Cinq minutes plus tard, tout le stade croit à la victoire sur le but d’André Silva mais Henrichs est bien en position de hors-jeu au moment de sa passe au Portugais. Dans le temps additionnel, le médian allemand a une énorme occasion mais butte sur Ryan, auteur d’une superbe intervention.

Le score ne bouge plus et laissera un double sentiment aux deux équipes entre une équipe de Leipzig plus dominante mais qui a évité la défaite de peu et une équipe de la Real Sociedad qui est passée tout proche d’un gros coup qu’elle n’aurait pas forcément mérité.

Dans les autres rencontres, l’Atalanta a battu l’Olympiakos (2-1) alors que la Lazio s’est inclinée à Porto (2-1) tandis que Séville a fait le boulot contre le Dinamo Zagreb (3-1). Rendez-vous jeudi prochain pour les barrages retour de l’Europa League.