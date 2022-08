Europa League : Manchester United avec la Real Sociedad, Arsenal face à Eindhoven

Arsenal et Manchester ont hérité respectivement du PSV Eindhoven et de la Real Sociedad en phase de groupes de la Ligue Europa, lors du tirage au sort vendredi à Istanbul (Turquie), tandis que l’AS Rome se mesurera à Ludogorets et au Betis Séville.

Epouvantails de la phase de groupes, Manchester United et Cristiano Ronaldo, s’il reste chez les Red Devils, se savaient protégés au tirage… Mais la Real Sociedad, régulière ces dernières saisons, n’est pas l’adversaire le plus abordable dans cette compétition qui démarre dès le 8 septembre cette saison.

Les Mancuniens seront plus sereins contre le Sheriff Tiraspol et l’Omonia Nicosie, autres adversaires du groupe E.

Quant aux joueurs d’Arsenal, de retour en Coupe d’Europe après une absence historique la saison dernière, ils défieront le PSV Eindhoven, Bodo/Glimt et Zurich dans un groupe A loin d’être gagné d’avance.

Les Norvégiens ont en effet réalisé une belle épopée la saison dernière en atteignant les quarts de finale de la Conférence League, battant notamment la Roma par deux fois.