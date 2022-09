Europa League – les résultats de la soirée : Monaco et Nantes s’imposent, Manchester battu à domicile par la Real Sociedad

Si les clubs français ont le sourire ce jeudi soir, ce n’est pas le cas des gros clubs de cette compétition. L’AS Rome a été battue face à Ludoforets 2-1. Alors que le club de José Mourinho pensait avoir fait le plus dur avec une égalisation à la 86e via Shomurodov, deux minutes plus tard, Santana offre la victoire au club bulgare.

Quant à Manchester United, les Anglais se sont inclinés sur le plus petit score face à la Real Sociedad. Malgré la titularisation de Cristiano Ronaldo, les Red Devils ne vont pas réussir à faire trembler les filets. Manchester United qui restait sur quatre victoires de suite en championnat retombe un peu dans ses travers et devra vite se reprendre ce dimanche lors du déplacement à Crystal Palace.