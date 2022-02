Peu avant le repos, l’ancien genkois sort trop tard sur Nkunku et provoque un penalty. André Silva bute alors sur le portier mais Orban, attentif, suit bien et pousse le cuir au fond pour ouvrir le score.

André Silva se fait pardonner après le repos et délivre les quatrièmes de Bundesliga à l’heure de jeu. Le Portugais s’empare du ballon à l’entrée de la surface et trompe Ryan d’un boulet de canon qui finit sa course dans le plafond du but basque.