Europa League : le FC Barcelone rejoint Naples pour ouvrir les phases finales (Direct commenté à 18h45)

Ce jeudi soir marque le début des phases finales de l’Europa League avec notamment une rencontre entre le FC Barcelone et Naples en début de soirée. Une première pour le FC Barcelone qui, jusqu’alors, a participé 17 fois consécutives aux huitièmes de finale de la Champions League. N’étant pas parvenus à dépasser le Bayern et Benfica, les Blaugrana doivent se contenter des barrages en Europa League. Les Napolitains eux n’en sont pas à leur coup d’essai puisqu’ils sont des habitués des phases à éliminations directes en Europa League. C’est la neuvième fois qu’ils y participent. Un record qu’ils ont concrétisé en se classant deuxième du groupe C derrière le Spartak Moscou grâce à une victoire face à Leicester City lors de la sixième journée de la compétition. Premier de son groupe, à l’instar de l’Olympique Lyonnais et de Monaco, le Spartak Moscou est déjà sélectionné pour les huitièmes de finale qui se dérouleront en mars.

Cette rencontre sera un remake de la seule fois où les deux clubs se sont déjà rencontrés, lors des huitièmes de finale de la Champions League 2019-2020. Le FC Barcelone s’était qualifié grâce à une victoire au match retour (3-1), le match aller s’étant soldé par un partage (1-1).

Au même moment, Leipzig recevra la Real Sociedad et Dortmund accueillera les Glasgow Rangers.