Europa League : le FC Barcelone compte sur une ambiance de folie au Camp Nou pour recevoir Francfort (Live vidéo 21h)

Devenus favoris de l’Europa League depuis l’arrivée de Xavi à la tête du FC Barcelone et leur regain de forme, les Blaugranas se sont fait peur en quart de finale aller face à Francfort, 1-1. Menés au score peu après la pause grâce à un joli but de Ansgar Knauff, les Barcelonais ont dû réagir et y sont parvenus ! Ferran Torres a égalisé alors que la dynamique de la rencontre avait pris un autre tournant à la suite des changements opérés par Xavi (et les montées au jeu de De Jong et Dembélé). C’est donc sur ce score d’un but partout et toutes les cartes encore à distribuer que les deux équipes se sont quittées.

Le Barça pourra compter sur son expérience et sur un Camp Nou survolté pour ce match retour. Un seul objectif, atteindre les demi-finales de cette compétition et continuer à rêver de ce titre qui sauverait leur saison. Rendez-vous autour de 21 heures pour la rencontre, à suivre en direct vidéo sur la RTBF.