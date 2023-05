Europa League : la Roma frustre le Bayer Leverkusen et obtient son ticket pour la finale

La Roma est en finale de l’Europa League ! Solides et généreux dans l’effort, les Giallorossi sont parvenus à garder le zéro sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-0) ce jeudi soir, en demi-finales de la C3.

Battu 1-0 à l’aller, le Bayer devait obligatoirement s’imposer face à la Roma pour disputer sa première finale européenne depuis 2002. Pas une mince affaire pour les troupes de Xabi Alonso, qui se sont cassés les dents face à des Romains plus expérimentés et rusés qu’eux. Les Giallorossi défendant leur grand rectangle à la perfection, on a assisté à un festival de frappes lointaines côté allemand en première période.

Avec 12 tirs à 1 (4 cadrés contre 0), les statistiques sont clairement en faveur du Bayer Leverkusen.

Pourtant, les hommes de José Mourinho n’ont jamais vraiment été inquiétés, si ce n’est en début de partie, sur la frappe puissante de l’explosif Diaby qui s’est écrasée sur la barre du chanceux Rui Patricio.

Le scénario de la seconde période est plus ou moins similaire à la première, avec une équipe de la Roma qui s’est contentée de défendre. Et elle l’a plutôt bien fait. En panne d’idées offensives, les Allemands ont perdu patience, à l’image d’un Bakker très nerveux.

De son côté, Rui Patricio, le portier portugais des Giallorossi, a sorti quelques parades importantes qui ont permis de rassurer les siens. Il a également gagné un maximum de temps dès qu’il en a eu l’occasion, ce qui a eu le don de frustrer encore un peu plus les locaux.

Finalement, la Roma a réussi son coup. Les deux équipes se quittent sur un score vierge et les Romains filent en finale de l’Europa League, un an après avoir remporté la Conference League !