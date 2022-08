Europa League : La Gantoise contre Omonoia Nicosie en barrages

C’est jour de tirages en Coupe d’Europe ce mardi ! Après le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des Champions, on connaît l’adversaire de La Gantoise en barrages de l’Europa League : il s’agit des Chypriotes du Omonoia Nicosie, 21 fois champion de Chypre. Vainqueurs de la Coupe de Belgique, les Buffalos ont donc évité des adversaires tels que Fenerbahçe ou l’Olympiacos.

Une victoire en barrages (18 août à domicile et 25 août à Chypre) enverrait La Gantoise en phase de groupes, une défaite serait synonyme de repêchage en phase de groupes de la Conference League.

Enfin, l’Antwerp et Anderlecht, s’ils parviennent à respectivement écarter les Norvégiens de Lillestrom et les Estoniens de Paide, connaîtront leur adversaire en barrages de la Conference League, prévus les 18 et 25 août aux alentours de 15 heures.