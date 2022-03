Europa League : l’Atalanta, Braga, West Ham et Lyon filent en quarts, Monaco, Séville et Porto éliminés

L’Atalanta Bergame, le FC Barcelone, Braga, les Glasgow Rangers, Francfort, Lyon, Leipzig et West Ham continuent leur route en Europa League, ils disputeront les quarts de finale. L’Atalanta a battu Leverkusen (0-1) à l’extérieur en inscrivant un petit but (2-4 sur les deux rencontres). Le Barça s’est fait peur mais a finalement pris le dessus sur Galatasaray 1-2 après un nul blanc au match aller. Braga a partagé l’enjeu (1-1) face au Monaco de Philippe Clement et profite de sa victoire 2-0 à l’aller pour se qualifier. Dans la dernière rencontre de la première partie de soirée, les Rangers se sont inclinés 2-1 à l’Etoile Rouge de Belgrade, mais sont qualifiés à la faveur de leur large victoire 3-0 à l’aller.

En seconde partie de soirée, Frankfort et West Ham ont eu besoin des prolongations pour battre respectivement le Betis Séville et le FC Séville et les éliminer par la même occasion. Lyon et Porto ont partagé l’enjeu 1-1, les Lyonnais se qualifient donc grâce à leur victoire au match aller 0-1.

Leipzig a bénéficié de l’exclusion des clubs russes alors qu’il devait affronter le Spartak Moscou.

C’est ce vendredi que le tirage au sort déterminera les affrontements pour les huit équipes qualifiées en quarts.