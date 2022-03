Europa League : l’Atalanta, Braga et les Rangers filent en quarts, le Monaco de Clement éliminé

L’Atalanta Bergame, le FC Barcelone, Braga et les Glasgow Rangers continuent leur route en Europa League, ils disputeront les quarts de finale. L’Atalanta a battu Leverkusen (0-1) à l’extérieur en inscrivant un petit but (2-4 sur les deux rencontres). Le Barça s’est fait peur mais a finalement pris le dessus sur Galatasaray 1-2 après un nul blanc au match aller. Braga a partagé l’enjeu (1-1) face au Monaco de Philippe Clement et profite de sa victoire 2-0 à l’aller pour se qualifier. Enfin, les Rangers se sont inclinés 2-1 à l’Etoile Rouge de Belgrade, mais sont qualifiés à la faveur de leur large victoire 3-0 à l’aller.

C’est ce vendredi que le tirage au sort déterminera les affrontements pour les huit équipes qualifiées en quarts.