Europa League : Gérard Piqué sur les sifflets contre Dembélé : "Les gens sont libres… mais ça ne fait pas du bien à l’équipe"

Gerard Piqué s’est également exprimé sur la rencontre du FC Barcelone, dominateur mais incapable de concrétiser ses opportunités

"J’ai la sensation qu’on aurait tranquillement pu sortir d’ici avec un 3-1, 4-1 ou 5-1. Nos adversaires se sont approchés une ou deux fois de notre surface et ils ont mis un but, nous, on a eu énormément d’occasions et on n’a pas réussi à la mettre au fond une seule fois (sur action) Les sensations sont bonnes, le résultat pas tellement. Tout reste ouvert."

Le défenseur catalan ne s’inquiète pas pour autant de l’efficacité des attaquants barcelonais. "Quand les buts vont commencer à rentrer, tout va rentrer. C’est une question de temps et de confiance. Mais on a fait un grand match contre un adversaire de haut niveau. Le résultat n’est pas satisfaisant, on aurait aimé avoir un plus gros avantage pour le match retour. L’intensité, c’est la clé. On a joué pendant 80, 85% du temps dans leur camp. a en dit beaucoup sur l’envie de l’équipe de se battre, de gagner, de faire bien les choses et de se créer des occasions."

"En jouant comme cela, je suis persuadé que oui, le Barça peut gagner cette compétition", a également déclaré Piqué lors de cette interview.