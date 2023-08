Europa League : Genk s’incline sur le plus petit des scores à l’Olympiacos

Un partage et une élimination précoce en Ligue des champions face à Servette, un revers à domicile contre Eupen et désormais une défaite sur la pelouse de l’Olympiacos : le Racing Genk tarde à lancer sa saison.

Ce jeudi, en Grèce, les Limbourgeois se sont inclinés 1 but à 0 contre le Thrylos, à l’occasion du troisième tour préliminaire de l’Europa League. L’unique but de la rencontre a été inscrit à la… première minute de jeu. Konstantinos Fortounis, bien trouvé dans la surface, n’a laissé aucune chance à Maarten Vandevoordt en déposant le cuir dans la lucarne gauche du but.

Les vice-champions de Belgique ne sont jamais parvenus à égaliser et devront donc refaire leur retard d’un but au match retour, qui se déroulera à Genk le 17 août prochain.

En cas d’élimination, les troupes de Wouter Vrancken se retrouveront dans le barrage de la Conference League aux côtés de Bruges et de La Gantoise.