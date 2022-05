Europa League : Francfort et les Rangers dans le brasier de Séville (DIRECT VIDEO 20h15)

Attention, vague de chaleur venue du Nord ! Sous des températures caniculaires, quelque 130.000 supporters allemands et écossais vont s’emparer de Séville pour tenter de hisser l’Eintracht Francfort ou les Glasgow Rangers vers le sacre en Ligue Europa mercredi (21h00), lors d’une finale qui s’annonce bouillonnante.

Pour les deux équipes, l’objectif sera de renouer avec leur glorieux passé : les Rangers n’ont rien gagné sur la scène continentale depuis cinquante ans et la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1972) ; l’Eintracht n’a plus été sacrée en Europe depuis sa Coupe de l’UEFA en 1980.

Les "Aigles" germaniques et les "Gers" écossais compteront donc sur leurs fidèles supporters pour décrocher ce nouveau trophée continental.

Plus de 80.000 fans écossais et 50.000 fans allemands sont attendus à Séville selon les estimations des clubs, et des vols supplémentaires ont même été programmés pour rallier la capitale andalouse. Seulement 10.000 billets avaient pourtant été mis à la disposition de chacun des deux clubs.