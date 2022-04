Europa League : Francfort envahit le Camp Nou et compte bien renverser le FC Barcelone (Direct vidéo 21h)

Devenus favoris de l’Europa League depuis l’arrivée de Xavi à la tête du FC Barcelone et leur regain de forme, les Blaugranas se sont fait peur en quart de finale aller face à Francfort, 1-1.

Menés au score peu après la pause grâce à un joli but de Ansgar Knauff, les Barcelonais ont dû réagir et y sont parvenus ! Ferran Torres a égalisé alors que la dynamique de la rencontre avait pris un autre tournant à la suite des changements opérés par Xavi (et les montées au jeu de De Jong et Dembélé). C’est donc sur ce score d’un but partout et toutes les cartes encore à distribuer que les deux équipes se sont quittées.

Une marée blanche et noire sur Barcelone !

Le Barça pourra compter sur son expérience pour ce match retour mais le soutien venant des tribunes sera peut-être plutôt... allemand ! 5000 places ont été attribuées aux supporters de Francfort mais ils devraient finalement être quatre ou cinq fois plus dans le stade catalan, subitement coloré de noir et de blanc.

Les deux équipes partagent en tout cas un seul et même objectif : atteindre les demi-finales. Pour le Barça, le titre européen permettrait de sauver la saison. Rendez-vous autour de 21 heures pour la rencontre, à suivre en direct vidéo sur la RTBF.