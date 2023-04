Europa League : Feyenoord et la Juventus prennent une option sur la qualification, Séville rattrape United

Feyenoord face à l'AS Rome et la Juventus contre le Sporting ont pris l'avantage sur leur adversaire en vue du match retour, tous les deux sur le score de 1-0. Manchester United a partagé l'enjeu contre Séville (2-2).

En début de soirée, Feyenoord est parvenu à résister à la Roma pour remporter la victoire dans son stade du Kuip, à Rotterdam, 1-0. Les Romains ont été les plus actifs sur le front offensif et sont parvenus à obtenir un pénalty juste avant le repos. Mais Pellegrini a envoyé celui-ci sur le poteau (43e), et Feyenoord a puni l'échec du capitaine romain en marquant l'unique but via Wieffer au retour des vestiaires (53e), d'une reprise de volée à l'entrée de la surface.