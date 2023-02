Europa League : FC Barcelone – Manchester United sur la chaîne Twitch de Domingo

Depuis l’explosion des réseaux sociaux et la généralisation de l’usage d’internet, une partie de la population a totalement décroché des médias traditionnels et consomme son information et son divertissement via d’autres moyens. Comme l’offre a tendance à suivre la demande, il est normal que de nouvelles options de diffusions commencent alors à voir le jour.

L’année dernière par exemple, Amazon a acheté les droits de certains matchs de Roland-Garros, qui n’étaient alors plus diffusés sur les médias traditionnels et uniquement disponibles sur sa plateforme Prime Vidéo.

Comment vont se positionner les géants du streaming comme Netflix et Amazon ? Les streameurs pourront-ils continuer à organiser des "viewing parties" de leur côté quand ces multinationales verrouilleront le marché ? Seul le futur nous le dira…