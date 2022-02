Ce midi a eu lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de l’Europa League, au siège de l’UEFA, à Nyon en Suisse.

On notera, entre autres, le choc entre le Barça et Galatasaray. Barcelone, habitué à la Champions League, se profile comme un des favoris pour cette compétition. Tout juste vainqueurs de leur barrage contre Naples (4-2 en Italie après le match nul 1-1 à l’aller), les Catalans accueilleront les Turcs le 10 mars avant de se rendre en Turquie une semaine plus tard.