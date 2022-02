Europa League : Barcelone – Naples, seulement 40 secondes entre le raté de Torres et le but de Zielinski

Lors de la grosse affiche de ces 16e de finale d’Europa League, Barcelone reçoit Naples au Camp Nou. Un match alléchant sur papier qui voit s’opposer deux grandes écuries européennes. Après une grosse occasion pour les Blaugranas, les Napolitains repartent vite et Zielinski marque, 40 secondes plus tard (0-1).

Alors que Ferran Torres se présente devant Meret à la 28e, l’Espagnol ne cadre pas et voit son tir s’envoler quelques mètres à côté de la cage napolitaine. C’est sans doute la plus belle occasion pour Barcelone jusque-là. Les caméras ont à peine le temps de montrer le ralenti que Naples se projette déjà dans le camp catalan. Après un gros travail d’Elmas sur le côté droit, Zielinski ponctue cette offensive éclair, en s’y reprenant par deux fois (0-1). Le Polonais signe ainsi son deuxième but en Europa League cette saison.

Le Barça réagit finalement en seconde mi-temps grâce à un penalty accordé pour une faute de main, dans la surface de réparation napolitaine (59e). Ferran Torres se rattrape et inscrit son premier but sous le maillot barcelonais (1-1). Le match est complètement relancé !