Europa League : Barcelone - Naples, le titre et rien d'autre pour les Catalans ?

La suite, on la connaît. Une montée en puissance jusqu'à l'apothéose en 2009, année au terme de laquelle le FC Barcelone de Pep Guardiola remporte 6 trophées officiels. Une première dans l'histoire du football. S'en est suivie une période faste pour le Barça, grâce notamment à son légendaire trio d'attaque composé de Messi, Suárez et Neymar.

Mais voilà, depuis le départ du Brésilien et la fin de la MSN il y a 4 ans et demi, le FC Barcelone n'a jamais réussi à trouver des successeurs dignes de ce nom. Et pourtant, depuis 2017, le club catalan a déboursé 552 millions d'euros, rien que pour des attaquants. Les Dembélé, Coutinho ou autres Griezmann avaient de quoi séduire, sans pour autant jamais réussir à s'imposer.

Il semble désormais loin le temps de la remontada face au PSG, dernier vrai coup d'éclat des Blaugranas en Ligue des Champions, avant d'enchaîner les déceptions et les humiliations dans la compétition reine de l'UEFA. Une descente aux enfers qui s'est poursuivie cette année avec 7 points glanés lors de la phase de poules, mais surtout 2 buts marqués pour 9 encaissés. Si les Barcelonais veulent poursuivre l'aventure européenne, il faudra incontestablement faire mieux face à Naples. Avec 17 buts concédés en 24 matches cette saison en Serie A, les Gli Azzurri possèdent la meilleure défense parmi les clubs des 5 grands championnats européens, juste derrière Manchester City et Séville.