Europa League Barça – Naples : Xavi "On a bien joué, mais on devait gagner ce match"

Le FC Barcelone a partagé face à Naples, 1-1, ce jeudi soir en barrages aller de l’Europa League. Un résultat qui décevait les Barcelonais à l’issue de la rencontre. Un partage à domicile n’est pas un résultat idéal, et il faut dire que les Catalans ont beaucoup galvaudé.

Le coach des Blaugranas, Xavi, était mitigé après la rencontre : "On a bien joué. Vraiment très bien même, de mon point de vue. Mais finalement ce n’est pas juste, ce n’est pas suffisant. On a bien joué, on s’est créé beaucoup d’occasions, on a dominé le match, on a vraiment mieux joué que Naples, qui est une très bonne équipe. Je suis fier à ce niveau-là, mais pas du résultat. 1-1 ce n’est pas suffisant. Nous devions gagner ce match et nous devrons gagner à Naples. Ça ne sera pas facile mais on va essayer de faire de notre mieux. Je pense que c’est la bonne façon de faire, comme nous avons joué. Mais on méritait vraiment plus."

Des occasions, le Barça s’en est procuré, mais manquait cruellement d’efficacité : "Oui c’était vraiment un problème ce soir. On s’est créé beaucoup d’occasions, on devait marquer, concrétiser. On n’a pas réussi. Un seul but ce n’est pas assez. Mais on a vraiment bien joué. Et ça, j’en suis ravi. On a pressé haut, on a bien pressé après les pertes de balle, c’était vraiment bien l’équipe s’améliore."