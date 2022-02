Dortmund s’est laissé surprendre par les Rangers ce jeudi et a totalement pris l’eau (2-4) lors des barrages de l’Europa League. La tâche sera bien compliquée pour rejoindre les huitièmes de finale.

En fin de première mi-temps, les Écossais prennent une belle avance en trois minutes via des buts de Tavernier sur penalty (38') et de Morelos (41'). Au retour des vestiaires, Lundstram augmente l’avance des visiteurs (49') juste avant que Bellingham ne redonne de l’espoir aux Allemands (51'). Malheureusement pour le Borussia, Morelos inscrit son deuxième but seulement trois minutes après (54'). En fin de rencontre, Guerreiro permet aux locaux d’y croire encore grâce à une belle frappe lointaine qui trompe McGregor (82').

Concernant les Diables rouges, Axel Witsel a joué la première mi-temps alors que Thorgan Hazard est resté sur le banc toute la rencontre. De son côté, Thomas Meunier n’était pas sur la feuille de match, blessé.

Favori de la rencontre, Dortmund n’a pas été digne de son statut dans son stade du Signal Iduna Park. La semaine prochaine, le Borussia devra donc s’imposer par au moins deux buts d’écart en Écosse pour rejoindre les huitièmes de finale.

Dans les autres matchs, le Sheriff Tiraspol s’est imposé 2-0 face à Braga, le Betis est allé arracher une belle victoire sur la pelouse du Zenith (2-3) alors que le Barça a été accroché au Camp Nou par Naples (1-1).