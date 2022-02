Europa League : Aubameyang contre Osimhen, deux pointes pour le choc entre Barcelone et Naples

Tous deux ont manqué la Coupe d’Afrique des Nations en janvier mais espèrent rebondir sur la scène européenne : les attaquants Pierre-Emerick Aubameyang et Victor Osimhen ont une revanche à prendre jeudi (18h45) en Europa League avec l’alléchant barrage aller entre Barcelone et Naples.

Dans cette double confrontation dont le vainqueur se qualifiera pour les huitièmes de finale, la responsabilité est immense sur les épaules des deux avants-centres. Victor Osimhen doit prouver qu’il est bien la référence offensive de Naples, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang, recruté en janvier par le Barça, espère mener le club catalan, plutôt habitué à jouer les premiers rôles en Champions League, vers le sacre en Europa League, une compétition que le club catalan retrouve 18 ans après.

Le Gabonais souffre pour l’heure de la comparaison avec les deux autres recrues offensives attirées par le Barça cet hiver en provenance de Premier League (Ferran Torres de Manchester City et Adama Traoré de Wolverhampton). Torres compte un but et deux passes décisives sur ses cinq premiers matches sous le maillot blaugrana, et Adama Traoré, intenable sur son aile droite, a déjà distribué deux passes décisives en deux rencontres avec le Barça, son club formateur.