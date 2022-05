Europa League : affrontements entre des hooligans de Francfort et des Glasgow Rangers dans les rues de Séville

Si dans le stade Ramon Sanchez Pizjuan, l’ambiance est des plus festives pour cette finale d’Europa League entre les Glasgow Rangers et l’Eintracht Francfort, la situation n’a pas toujours été des plus calmes dans les rues de Séville. Des centaines de milliers de supporters de Francfort et des Rangers avaient convergé vers la cité andalouse. Malheureusement, il y a eu des débordements entre certains fans alcoolisés des deux clubs. Sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des hooligans allemands et écossais en venir aux mains et aux chaises. Des images toujours déplorables alors que cette finale devait surtout être une fête pour deux clubs mythiques qui retrouvent les sommets du football européen.