Europa League : 4 équipes à égalité de points, la Lazio reversée en Conference League, l’incroyable dernière journée dans le groupe F

Une qualification peut se jouer à des détails, la plupart des équipes le savent. Une affirmation qui s’est vérifiée ce jeudi dans le groupe F. Avec la victoire de Feyenoord face à la Lazio (1-0) et de Mitdjylland face au Sturm Graz (2-0), les quatre équipes se retrouvent à égalité de points avec huit unités.

Puisqu’il y a quatre clubs à égalité, ils ne peuvent pas être séparés sur les confrontations directes et il faut donc s’en remettre à la différence de but. Et à ce petit jeu-là, c’est Feyenoord qui est le mieux loti avec 13 buts inscrits pour 9 encaissés et les Néerlandais prennent donc la première place du groupe F.

L’autre équipe qui poursuit l’aventure en Europa League est Midtjylland avec 12 réalisations pour 8 buts encaissés. La Lazio, qui présente une différence de but négative avec 9 buts inscrits pour 11 encaissés, est donc reversée en Conference League alors que le Sturm Graz est éliminé, n’ayant inscrit que 4 petits buts pour 10 encaissés.

Il est presque certain que du côté des Italiens et des Autrichiens, on va se remémorer chaque petit détail, chaque petit geste manqué.