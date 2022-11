Europa et Conference League : gros raté de Pavlidis, le bijou de Saponara, but pour Bakayoko, ce que vous avez loupé

Le but de la première partie de soirée vous est offert par la Fiorentina par l’entremise de Saponara. Une jolie frappe de loin qui se loge dans la lucarne et permet à la Viola de s’imposer 0-3 sur le terrain de RFS et d’assurer sa deuxième place en Europa League.

Mais dans la deuxième salve de match, un autre but valait également le détour, celui d’Aitor Ruibal, du Betis. Petite madjer pour se retourner, petit pont sur son adversaire et frappe lourde au premier poteau, l’enchaînement vaut le détour et lance le Betis vers un succès 3-0 face à HJK. Une victoire honorifique pour les Espagnols, déjà assurés de la première place dans le groupe C de l’Europa League.