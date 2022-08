Europ Assistance enregistre une hausse du nombre de dossiers cet été par rapport à 2021

Europ Assistance a enregistré une hausse du nombre de dossiers médicaux et de dossiers pour pannes de véhicules à l'étranger durant l'été 2022. Ces augmentations s'élèvent respectivement à 42% et 30% comparé à l'été 2021, publie-t-elle lundi par voie de communiqué.

Quelque 2500 dossiers médicaux à l'étranger ont été ouverts par Europ Assistance entre le 1er juillet et le 28 août 2022, soit une hausse de 42% par rapport à l'été précédent.

Un nombre élevé de vacanciers

Celle-ci est due au grand nombre de vacanciers cette année, après deux ans de restrictions dues à la pandémie. L'assouplissement ou la suppression des mesures sanitaires ont également incité les Belges à concrétiser leurs projets de vacances. Les prises de risque ont été plus nombreuses cette année : certains se sont lancés dans des activités sportives ou non auxquelles ils sont peu habitués.

La compagnie d'assurance évoque par ailleurs une plus grande dispersion des touristes belges qu'en 2021, ils sont plus nombreux à avoir choisi des destinations lointaines ou inconnues. Et enfin, les conditions météorologiques extrêmes de cet été, notamment les fortes chaleurs, ont contribué à cette augmentation, selon Europ Assistance.