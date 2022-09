EuroBasket : Quentin Serron et Loïc Schwartz écartés de la sélection des Belgian Lions

On connaît désormais la liste des 12 joueurs belges qui s’apprêtent à disputer L’EuroBasket 2022. Après avoir affronté la Grèce de Giannis Antetokounmpo, dimanche à Athènes en match qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde, la délégation belge, forte de 14 joueurs, est arrivée en début de semaine à Tbilissi où se dérouleront les matches du Groupe A de ce championnat d’Europe. Comme le stipule le règlement de la FIBA, les équipes doivent établir une liste composée de 12 noms. C'est ainsi que deux joueurs ont dû quitter le groupe des Lions avant le premier match face à la Géorgie. Quentin Serron et de Loïc Schwartz qui n’étaient pas à 100% suite à des petits pépins physiques ont été écartés par le coach Dario Gjergja. La décision a été prise après le dernier entraînement de ce mercredi. Le Croate dont c’est le premier Euro à la tête des Lions, dispose d’un groupe équilibré avec des joueurs expérimentés comme Jonathan Tabu, Maxime De Zeeuw (le nouveau capitaine) et Pierre-Antoine Gillet qui ont déjà participé à plusieurs championnats d’Europe, ainsi que des joueurs talentueux qui peuvent se montrer décisifs dans les grands rendez-vous comme Retin Obasohan, Ismael Bako ou Manu Lecomte Ce dernier devra également faire oublier Sam Van Rossom qui, après avoir joué durant 20 ans pour les Belgian Lions, a pris sa retraite internationale.

Sélection belge : Manu Lecomte, Jonathan Tabu, Alex Libert, Vrenz Bleijenbergh, Retin Obasohan, Jean-Marc Mwema, Pierre-Antoine Gillet, Hans Vanwijn, Haris Bratanovic, Kevin Tumba, Ismael Bako, Maxime De Zeeuw