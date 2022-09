EuroBasket : Qualifiés pour les huitièmes de finale, les Belgian Lions veulent continuer à rêver

Premier objectif atteint pour notre équipe nationale de Basket qui s’est qualifiée pour la phase finale de l’Euro. Au pied du mur après leur défaite face à la Turquie, les Belgian Lions étaient contraints de l’emporter face à la Bulgarie afin de valider leur ticket pour le deuxième tour. Mission accomplie puisque la Belgique s’est imposée, 89-80, dans ce dernier match de poule. Une qualification qui ne doit rien à personne selon l’ailier Pierre-Antoine Gillet : " C’est avant tout un soulagement mais c'est aussi une grande fierté. Nous voulions nous qualifier pour le tableau final et c’est chose faite. Même si tout ne fut pas parfait face aux Bulgares, on a retrouvé notre collectif, les bonnes options en attaque mais surtout notre intensité défensive. C’est ce qui fait la marque de fabrique des Belgian Lions et c’est ce qui nous a permis de franchir avec succès ce premier tour ".

3 victoires en 5 matches, bilan positif des Lions à Tbilissi

Avec 3 victoires en 5 matches lors du premier tour, la Belgique s’est donc hissée en 1/8es de finale. Un bilan remarquable pour les lions qui avaient été versés dans un groupe très ouvert comme le rappelle Jacques Stas, le Manager sportif de l’équipe belge : " A l’entame de l’Euro, nous pensions que 2 victoires auraient été suffisantes pour pouvoir accéder au tableau final alors que dans notre groupe, il en fallait trois. On est donc allé chercher 3 succès face à des adversaires très consistants, comme l’Espagne notamment, l’équipe championne du monde. C’est un très beau parcours jusqu’à présent dans cet Euro particulièrement relevé. En tout cas, les Lions ont tiré leur épingle du jeu et on peut donc dire que la qualification est entièrement méritée ".

Face à la Slovénie de Luka Doncic en 1/8èmes

Le 2e tour se déroulera à Berlin, avec cette fois des matches à élimination directe. En 1/8e de finale, les Belgian Lions affronteront samedi la Slovénie, championne d’Europe en titre. Les Slovènes possèdent plusieurs joueurs NBA dont Luka Doncic, la star des Dallas Mavericks, impressionnant depuis le début du tournoi. Une belle récompense pour les Belgian Lions et leur coach Dario Gjergja : " Pour mon premier Euro, je suis en effet très gâté. On a vécu de grandes émotions durant ce premier tour et on a replacé la Belgique en bonne position sur la carte du basket européen. C’est très encourageant pour la suite du tournoi mais il faut quand même rester réaliste. Nous allons affronter une équipe slovène qui ne joue pas dans la même catégorie avec notamment ce joueur extraordinaire qu'est Doncic mais laissez-nous rêver. Nous sommes en train de vivre un rêve éveillé et nous voulons continuer à rêver. Je ne sais pas vous dire jusqu’où nous sommes capables d’aller avec cette équipe mais une chose est sûre, je suis très fier de mes joueurs ".

Et pourquoi pas une nouvelle surprise des Lions ?

Tout ce qui vient désormais s’apparentera donc à du bonus pour l’équipe belge même si selon Jacques Stas, les Lions doivent se montrer ambitieux : " Nous n’avons plus qu’à viser le ciel. Quand on a été capable de battre les champions du monde, on se dit que tout est possible sur un match. Nous disposons pour cela d’une équipe atypique, qui peut surprendre certains adversaires. Je reste donc confiant pour la suite des événements. L’Euro est loin d’être terminé pour les Lions. A Berlin, on devrait aussi pouvoir compter sur le soutien de plusieurs centaines de supporters, ce qui va nous faire du bien. Même si nous faisons figure d’outsiders, on doit viser les quarts de finale. On franchirait ainsi un palier supplémentaire après avoir déjà atteint le 2e tour en 2013 et 2015. Une chose est sûre, on n’aura rien à perdre et sur un match, tout est possible. Certes, nous n’avons pas les meilleurs talents, ni les plus grands joueurs de cet Euro mais, comme je l’ai dit, on a une équipe atypique qui peut surprendre et surtout nous avons cette volonté inébranlable et un mental à toute épreuve ".