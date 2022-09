EuroBasket : Maxime De Zeeuw, le capitaine des Belgian Lions : "On ne doit pas calculer, il faudra gagner contre la Bulgarie"

Après leur exploit, réalisé dimanche face à l’Espagne, les Belgian Lions sont retombés les pieds sur terre en concédant leur deuxième défaite à l'Euro de Basket, 63-78, face à la Turquie, ce mardi, à l’Arena de Tbilissi. La Belgique s’attendait pourtant à affronter une formation turque très remontée après son revers face à la Géorgie (après 2 prolongations) et les incidents qui ont émaillé cette rencontre. La Turquie n’avait plus vraiment droit à l’erreur avant d’affronter l’Espagne lors du dernier match. Et on a vu des joueurs turcs entamer ce duel le couteau entre les dents. Face à cette intensité, les Lions ont été incapables de réagir, ou seulement par intermittence comme le reconnaît Maxime De Zeeuw : " Nous avons manqué d’énergie et d’intensité dans ce match et cela s’est payé cash face à une équipe aussi agressive et talentueuse que la Turquie. Nous avons très mal commencé la rencontre et nous avons tout le temps couru après le score. Nous sommes toutefois revenus dans le sillage des Turcs à deux reprises mais cela n’a pas été suffisant face à une équipe de ce gabarit ". L’équipe turque, emmenée par ses 3 joueurs NBA, Furkan Korkmaz (Indiana Pacers), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers) et Alperen Sengun (Houston Rockets) a en effet dominé les débats pour l’emporter méritoirement. " Nous n’avons pas grand-chose à revendiquer. Les Turcs ont montré plus d’envie et nous ont pris d’emblée à la gorge. Nous n’avons donc pas grand-chose à revendiquer mais nous avons toujours notre destin entre les mains ".

Un match capital nous attend ce mercredi

Avec 2 victoires et autant de défaites, les Belgian Lions peuvent encore espérer se qualifier pour la phase finale qui aura lieu à Berlin. Reste à voir si ce revers face aux Turcs n’aura pas laissé des traces ? : " Je ne pense pas. Le groupe des Lions a assez de maturité pour surmonter cette déception. Bien sûr, nous sommes déçus et nous étions assez abattus après le match, dans le vestiaire, mais les leaders de l’équipe et ceux qui ont une certaine expérience vont rebooster le moral des troupes. En plus, comme les matches s’enchaînent, nous n’avons pas vraiment le temps de nous lamenter sur notre sort. Et ce mercredi, c’est un match hyper important qui nous attend face à la Bulgarie".

Il n’y a qu’une chose à faire, gagner contre la Bulgarie…

Les Lions, désormais sous pression, ont encore les cartes en main pour se hisser en 1/8e de finale, mais pour cela ils devront s’imposer ce mercredi face à la Bulgarie, l’adversaire, en théorie, le plus abordable du groupe qui a pourtant créé la surprise mardi soir en s’imposant face à la Géorgie. Les Bulgares, qui peuvent eux-aussi, encore se qualifier, doivent donc être pris très au sérieux comme le souligne le capitaine des Lions : " On respecte cette équipe, qui vendra chèrement sa peau comme on l’a vu face à la Géorgie. Il y a du talent chez les Bulgares avec notamment Dee Bost le meneur de Galatasaray (ex-joueur de Monaco et Strasbourg), un Américain naturalisé, et l’ailier Sasha Vezenkov de l’Olympiakos qui a aussi évolué à Barcelone. Nous allons donc devoir évoluer à notre meilleur niveau, comme on l'a fait contre l'Espagne, même si on sait que la Bulgarie sera une équipe coriace. On les a vus jouer à plusieurs reprises et cette équipe n'est certainement pas le petit poucet dont on a parlé. On sait bien que ce match sera compliqué mais soyons clairs, on ne va pas commencer à faire des calculs. Peu importe contre qui on va jouer, c’est un match qu’il faudra gagner, un point c’est tout. Il en va de notre qualification pour la phase finale à Berlin et nous allons tout faire pour y arriver. C’était notre objectif en arrivant à ce Championnat d'Europe. Il n’y a donc qu’une seule chose à faire : gagner ce match… ".