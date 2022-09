EuroBasket, les Belgian Lions peuvent-ils créer l’exploit face à la Slovénie de Luka Doncic ? Les 5 raisons d’y croire

Bien sûr que sur papier, la Belgique n’a pas grand-chose à espérer de son duel en 1/8es de finale de cet Euro face à la Slovénie, 5e nation mondiale et championne d’Europe en titre. Une équipe qui peut en outre s'appuyer sur un joueur d’exception en la personne de Luka Doncic. L’ailier des Dallas Mavericks est assurément une des stars les plus en vue de cet Euro de Basket, comme en attestent ses statistiques. Le célèbre numéro 77 n’a cessé d’impressionner durant le premier tour avec en apothéose une prestation d’anthologie face à la France. Match au cours duquel, il a inscrit 47 points, mercredi dernier, à la Lanxess Arena de Cologne pendant que les Lions de leur côté assuraient leur qualification face à la Bulgarie, un adversaire nettement plus modeste. La Belgique, qui n’occupe que la 38e place au ranking de la FIBA, risque donc de ne pas avoir voix au chapitre ce samedi. Pourtant, notre équipe nationale n’entend pas servir de sparring-partner à Luka Doncic, Goran Dragic (Chicago Bulls) et autre Vlatko Cancar (Denver Nuggets). Secrètement, les Belgian Lions espèrent même créer une nouvelle surprise après leur exploit retentissant face à l’Espagne. Mission impossible ? Pas vraiment. Voici d'ailleurs les raisons pour lesquelles il faut y croire…

1. Les Lions l’ont déjà fait face à l’Espagne

Certes, c’était lors d'un match de poule qui n’était pas, encore, décisif mais n’empêche, ce jour-là (dimanche dernier), les Belgian Lions ont réalisé une sacrée performance en venant à bout des champions du monde en titre. Face à la meilleure équipe européenne, la Belgique a accompli un authentique exploit. Tant sur le plan offensif que défensif, les Lions ont rendu une copie quasi parfaite. S’ils parviennent à reproduire une prestation similaire, les Lions, qui n’auront rien à perdre, pourraient briguer la victoire face à la Slovénie.

2. Un rôle d'outsider qui convient à l'équipe belge

La Belgique ne possède pas la meilleure équipe du tournoi, ni les joueurs les plus talentueux. Pas de stars NBA, d'étrangers naturalisés, ni de joueurs d'Euroleague, mais son collectif bien huilé peut surprendre n’importe quel adversaire, même les ténors du basket européen. On l’a vu récemment, face à la Lituanie et la Serbie avant le Championnat d'Europe mais aussi contre la Géorgie et l’Espagne dans cet Euro. S’ils peuvent aussi s’écrouler (contre la Turquie par exemple), les Lions, avec leur jeu atypique, sont capables de poser des problèmes à de nombreuses équipes. Et pourquoi pas face à la Slovénie qui, hormis face à la Bosnie, s’est baladée jusqu’à présent.

3. Une défense de fer qui peut poser des problèmes aux meilleurs

C’est assurément la marque de fabrique des Belgian Lions. Pour compenser les lacunes offensives ainsi que le manque de poids et de taille dans la raquette, l'équipe belge applique une défense très agressive avec une intensité constante durant 40 minutes afin d’empêcher l’équipe adverse de s’exprimer et de développer ses points forts. Un exercice que maîtrisent plutôt bien les joueurs belges, à l'image de Jean-Marc Mwema qui sera opposé à Luka Doncic, l'atout numéro un de la Slovénie.

4. La griffe du coach Dario Gjergja

Si notre équipe nationale avait déjà bien progressé ces dernières années sous la houlette d’Eddy Casteels avec une participation à quatre Euros consécutifs après pratiquement 20 ans sans compétition internationale. Les Belgian Lions ont à coup sûr franchi un nouveau palier depuis l'arrivée de Dario Gjergja. Le coach croate, tacticien hors pair, formateur dans l'âme et meneur d'hommes, n’a pas son pareil pour tirer la quintessence de son groupe. Le coach à succès d'Ostende (11 titres consécutifs) a professionnalisé d'avantage l'équipe nationale belge de basket. Avec Gjergja rien n'est laissé au hasard. En plus, le Croate a insufflé une nouvelle dynamique en inculquant la culture de la gagne chez les Lions. Une équipe belge qui devrait donc être prête à défier la Slovénie.

5. La Slovénie n'est pas invincible

Si la Slovénie, à l'image d'un Luka Doncic stratosphérique, a impressionné lors du premier tour, les champions d'Europe ne sont pas imbattables. Ils ont certes réussi à s'imposer face à l'Allemagne, la France, la Lituanie et la Hongrie, mais les Slovènes peuvent aussi connaître un jours sans. Ils ont notamment chuté face à la Bosnie, une équipe qui n'est pas parvenue à se qualifier pour le tableau final à Berlin. Une raison supplémentaire pour les Belgian Lions d'espérer marquer l'histoire du basket belge même s'ils devront pour cela évoluer à leur meilleur niveau face à un des grands favoris de cet Euro.