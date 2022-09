EuroBasket : les Belgian Lions n’auront rien à perdre face à l’Espagne

Alors qu’ils avaient débuté la compétition par une victoire face à la Géorgie, les Belgian Lions ont concédé hier leur premier revers dans cet EuroBasket 2022. Une défaite honorable (76-70) face à une équipe du Monténégro plus athlétique, qui a poussé l’équipe belge dans ses retranchements. Malgré ce coup d’arrêt, les Belgian Lions espèrent toujours se qualifier pour la phase finale de ce Championnat d’Europe. Cette défaite face aux Monténégrins ne remet donc rien en question. Kevin Tumba, l’intérieur des Lions, en est bien conscient même s’il attend une réaction de la Belgique ce dimanche face à l’Espagne : " C’est clair qu’il faudra tout donner pour jouer ce match le couteau entre les dents même si la qualification pour le second tour ne se jouera pas ce dimanche. Peu importe le nom de l’adversaire. Que ce soit contre l’Espagne ou bien une autre équipe, nous devrons afficher la bonne mentalité pour ne rien regretter ensuite. On sait que l’état d’esprit affiché par la Belgique sera déterminant dans ce tournoi ".

Un tournoi que les Lions ont donc bien entamé avant de subir ce (premier) contretemps. Néanmoins, l’équipe belge possède toujours les cartes en main pour atteindre le second tour à Berlin. Il reste encore trois matches à disputer à Tbilissi et un succès pourrait être suffisant pour rejoindre le Top 16 européen comme le souligne Ismaël Bako : " On reste toujours en course pour la qualification. Tout le monde peut battre tout le monde, c’est ce qui fait la particularité de cet EuroBasket. Nous avons donc encore toutes nos chances. Il faut juste faire le switch, oublier ce match face au Monténégro et déjà penser au suivant contre l’Espagne. Face à un des principaux prétendants à la victoire finale de ce championnat d’Europe, toute l’équipe sera hypermotivée. Il faudra que nous soyons au top si nous voulons faire douter cette formation espagnole. On a déjà démontré que, nous aussi, nous pouvions battre tout le monde, y compris l’Espagne. Cette équipe m’impressionne, je l’avoue, mais je pense que nous avons les qualités pour ennuyer les Espagnols. A nous de le démontrer ce dimanche face à la Roja ".

Une équipe espagnole que connaît bien Hans Van Wijn. Le Limbourgeois a en effet évolué cette saison à Saragosse. L’Espagne, première nation au ranking européen, n’a donc plus vraiment de secret pour le joueur belge : " Même si elle est privée de quelques-unes de ses stars, la Roja reste une valeur sûre du basket européen et même mondial. Les Espagnols peuvent compter sur un sacré collectif, renforcé par quelques individualités qui développent un jeu très rapide et qui peuvent tous marquer des paniers à distance. C’est ce qui leur a permis de remporter leurs deux premiers matches avec des écarts conséquents. On devra donc être prêts tout de suite afin d’éviter de les regarder jouer. Maintenant, il faut savoir que le basket espagnol est ce qui se fait de mieux mais la Belgique peut toutefois faire valoir son savoir-faire et son expérience puisque c’est notre 5e Euro. Je pense en tout cas que nous pouvons faire quelque chose de bien ce dimanche ".