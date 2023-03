EuroBasket féminin : Tirage favorable pour les Belgian Cats qui viseront une troisième médaille

Les Belgian Cats connaissent désormais le nom de leurs adversaires en phase de poules de l’Euro de Basket. Une compétition qui se déroulera du 15 au 25 juin en Slovénie (à Ljubljana) et en Israël (Tel Aviv). Le tirage a été clément pour notre équipe nationale qui a été versée dans le groupe B. La Belgique, 3e au ranking européen, sera opposée à l’Italie (6e nation européenne), la République tchèque (14e) et Israël (24e). Les Cats disputeront le premier tour à Tel Aviv alors que la phase finale, à partir des quarts de finale, aura lieu à Ljubljana.

C’est dans la capitale slovène, pays organisateur, que s’est tenu le tirage au sort de ces championnats d’Europe 2023. Tête de série, la Belgique, qui avait été versée dans le pot 2, était assurée d’éviter les autres nations phares du basket féminin européen. Le tirage ne pouvait donc qu’être favorable même si Rachid Meziane, le coach des Belgian Cats, préfère rester prudent. " Je suis satisfait dans la mesure où nous évitons l’Espagne, la France et la Serbie. On devra toutefois prendre tous les matches au sérieux. Nous allons affronter deux belles équipes : l’Italie et la République tchèque. La squadra, invaincue en phase qualificative, fait partie des équipes du top en Europe. Les Italiennes peuvent s’appuyer sur Cecilia Zandalasini qui évolue à Fenerbahçe, en Turquie. C’est la meilleure joueuse de sa génération en Italie. L’équipe tchèque quant à elle est en reconstruction mais elle pourra compter sur des joueuses talentueuses comme Tereza Vyoralova et Veronika Vorackova qui jouent en EuroLeague avec Prague. Par contre, c’est un peu l’inconnue concernant l’équipe israélienne qui aura l’avantage de jouer à domicile, dans une salle comble, soutenue par de nombreux supporters surtout que le basket est très populaire en Israël. C’est malgré tout un tirage positif. Nous sommes considérés comme les favoris de ce groupe B. A nous d’assumer ce statut en terminant à la première place du groupe afin de nous qualifier directement pour les quarts de finale du tournoi, sans devoir passer par les 1/8es. Ce sera important pour la récupération ".

Du côté des joueuses, la confiance est également de mise. Laure Resimont, ailière des Belgian Cats, a suivi en direct le tirage et selon elle, notre équipe nationale a une belle carte à jouer : " Après notre beau parcours lors des éliminatoires, nous allons aborder cet Euro avec beaucoup d'espoirs même si on ne devra pas sous-estimer nos adversaires. L’Italie et la Tchéquie possèdent de bonnes joueuses mais je pense que nous pouvons battre n’importe quelle équipe, à condition d’évoluer à notre meilleur niveau. En tout cas, nous sommes ambitieuses et on va tout faire pour décrocher une nouvelle médaille ".

Avec Julie Allemand et Emma Meesseman

Après avoir décroché le bronze à deux reprises, à l’Euro de Prague en 2017 et à Valence il y a deux ans, les Belgian Cats entendent bien terminer à nouveau sur le podium, voire plus si affinités. Koen Umans, le Manager de l’équipe nationale, se montre plutôt optimiste. " Peu importe qui nous allons affronter, notre ambition est identique. Nous voulons atteindre le deuxième tour, c’est-à-dire les quarts de finale et ensuite espérer aller le plus loin possible. Maintenant, après avoir terminé deux fois troisièmes, on voudrait franchir un palier et pourquoi décrocher une médaille d'or ou d'argent. Pour cela, on pourra compter sur Julie Allemand et Emma Meesseman qui ont renoncé à partir aux Etats-Unis, en WNBA, pour pouvoir se consacrer aux Belgian Cats et à l'Euro. C’est un engagement formel de leur part vis-à-vis de l’équipe nationale. Elles sont convaincues que la Belgique peut réaliser de très belles choses dans cet Euro ".

Les Jeux Olympiques en point de mire

A trois mois de ces championnats d’Europe, tous les espoirs sont donc permis pour la Belgique qui lorgne déjà vers les jeux olympiques de Paris en 2024. Pour y participer, les Cats devront d’abord valider leur ticket pour le tournoi pré-olympique. C’est une priorité pour Rachid Meziane. " On a construit nos objectifs par étapes. C'est clair qu'on voudrait bien soulever le trophée et au minimum ramener une nouvelle médaille mais on doit d’abord veiller à assurer notre participation au tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques. Il faudra absolument terminer dans le Top 6 ou le Top 5 en fonction des résultats de la France, qualifiée d’office pour les Jeux. C’est la raison pour laquelle, on devra se montrer compétitifs dans ce championnat d’Europe ".