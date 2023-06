Euro U21 : Que doivent faire les Diablotins pour aller en quarts de finale ? Même les cartons pourraient jouer, tous les scénarios expliqués

Avant la dernière journée du groupe A de l’Euro U21, tout est encore possible. Chaque équipe peut encore se qualifier et être éliminé. Que doivent faire les Diablotins pour rejoindre les quarts de finale ? On fait le point.

Au classement, c’est la Géorgie qui mène la danse pour l’instant avec quatre points devant la Belgique (2), les Pays-Bas (2) et le Portugal (1). Avant d’affronter les derniers du groupe, certaines données sont assez claires. En cas de victoire lors du dernier match face au Portugal, les Diablotins seront qualifiés pour les quarts de finale. En cas de défaite, ils seront éliminés.

Par contre, en cas partage, il faudra peut-être sortir les calculettes. Si, dans le même temps, la Géorgie s’impose contre les Pays-Bas, la Belgique terminera bien deuxième du groupe derrière l’un des pays hôtes. Si ce sont les Pays-Bas qui l’emportent, la Belgique sera éliminée.

Si les deux rencontres se terminent par un partage, tout est ouvert. La Géorgie sera première du groupe, le Portugal dernier mais cela pourrait se jouer à rien entre les deux pays voisins. Le premier critère de départage étant la confrontation directe et le second la différence de buts générale, il faudrait utiliser au moins le troisième critère : le nombre de buts marqués. Pour l’instant, les Diablotins sont devant leurs voisins avec deux buts marqués contre un et ont un avantage minime qui pourrait très bien être résorbé, par exemple avec un partage vierge face au Portugal et un score de 1-1 entre le Pays-Bas et la Géorgie. Si un tel scénario venait à se produire, c’est le fair-play qui déterminerait le classement. À ce petit jeu, c’est l’équipe avec le moins de points de fair-play qui serait qualifiée alors qu’une exclusion vaut trois points, un carton jaune un. Pour l’instant, la Belgique et les Pays-Bas sont également à égalité avec 6 alors que la Géorgie (7) et le Portugal (8) en ont plus.

Si, après tous ces critères, deux pays sont encore à égalité, c’est le classement UEFA U21 au moment du tirage au sort qui prédomine. Et dans le groupe A, c’est le Portugal qui possède le meilleur coefficient devant les Pays-Bas, la Belgique et la Géorgie.

Le tableau des scénarios :