Euro U21 : panser les plaies des Diablotins avant de disputer le match le plus important d'une génération face au Portugal

Comment appréhender ce rendez-vous face au Portugal ? Une équipe qui dispose d'un espion de choix en la personne de Roberto Martinez. En sa qualité de directeur technique et entraîneur des Diables Rouges, l'Espagnol connaissait tout de la génération U21 de Jacky Mathijssen, un homme qu'il avait par ailleurs choisi au poste d'entraîneur des Espoirs et avec qui le courant passait naturellement... Mathijssen n'a pas manqué de souligner ce détail qui n'en est pas un. Ce Portugal semblait injouable avant le tournoi, mais s'est peut-être révélé comme la plus grosse déception de ce groupe de la mort. Et si Mathijssen a martelé que la qualité de la formation du prochain adversaire reste une référence européenne, si pas mondiale.

Les Diablotins se pencheront dès dimanche soir dans l'analyse approfondie de l'adversaire. Le temps de laisser s'évacuer les émotions négatives et de se remettre en selle. La pression d'un public et d'une équipe ragaillardie par une réduction de l'écart a réussi à les faire déjouer. Aux Diablotins désormais de gérer la pression du match le plus important de toute cette génération U21...