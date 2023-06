Euro U21 : les Espoirs contre le Portugal, pour retarder le plus tard possible le crépuscule de toute une génération

Un facteur urgent entre désormais en ligne de compte au moment de coucher les onze noms qui défendront l’avenir des Belges dans la compétition : la fatigue. L’enchaînement de trois matchs en six jours (!) rend ardue la gestion des bobos, qui s’accumulent de facto au terme d’une saison chargée. Face à la Géorgie, ce sont Zeno Debast et Hugo Siquet qui ont tiré la langue, perclus de crampes. L’Anderlechtois, qui n’avait plus joué depuis quasiment deux mois, a enchaîné deux prestations de bonne facture et pourrait rempiler pour une troisième cap consécutive. Hugo Siquet pourrait lui glisser sur le banc. Au profit de Louis Patris ou d’Ignace Van der Brempt ? Le deuxième cité a manqué sa montée au jeu face à la Géorgie et pourrait voir le fiable défenseur d’OHL retrouver une place de titulaire. Pour le reste, Koni De Winter et Maxim De Cuyper (un but et un assist contre la Géorgie !) devraient assumer leur rôle.

Contre le pays co-organisateur, Mathijssen avait opté pour un onze avec quatre éléments purement offensifs. L’un d’entre eux devrait être sacrifié sur l’autel du "milieu de terrain renforcé". On ne serait pas surpris de revoir un trio médian être reformé. Le capitaine Aster Vranckx, précieux, pourrait être accompagné de Mandela Keita et d’Eliot Matazo. Devant, on n’imagine pas l’association Openda – De Ketelaere passer à la trappe. Mais quel larron pour les accompagner ? Mickey Balikwisha ou Largie Ramazani ? Le premier a fini son match frustré de ne pas s’être vu accorder un penalty gros comme une maison. Le second a marqué un joli but de la tête. Sans doute l’Anversois offre-t-il plus de garanties au coup d’envoi, alors que Ramazani peut servir de décapsuleur pour le dernier tiers du match.