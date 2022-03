Euro U21 : Les Diablotins confiants mais prudents avant le choc décisif face au Danemark

Les Diablotins sont à l’aube d’une qualification pour l’Euro espoirs. Un bel obstacle subsiste, la rencontre capitale face au Danemark ce mardi à 20h. En cas de victoire, les troupes de Jacky Mathijssen seraient automatiquement qualifiées pour la prestigieuse Coupe d'Europe. Loïs Openda, Eliot Matazo et Anouar Ait El Hadj se montrent confiants avant le choc, tout en restant prudents.

"On a un bon état d’esprit, on veut jouer ce match avec la rage et l’envie pour se qualifier.", explique Loïs Openda, le meilleur artificier belge (6 buts en 6 matches de qualifications), au micro de Pierre Deprez. Son coéquipier Anouar Ait El Hadj, bien implanté au sein en équipe première au RSC Anderlecht, ose répondre à la délicate question du pronostic. "0-1, ça suffit, on n’a pas besoin de plus tant qu’on remporte les trois points. On va essayer de faire 0-5 mais si c’est 0-1, c’est assez !", plaisante le technicien bruxellois.

Les Diablotins sont donc conscients qu’ils ont leur sort entre leurs mains. Pas d’excès de confiance pour autant, Eliot Matazo, le milieu de l’AS Monaco sait que la tâche ne sera pas aisée face au deuxième du groupe : "Tout est envisageable. On va tout faire pour gagner. On a un bon groupe, on a les armes et les qualités. Dans nos têtes, on pense tous à la qualification, on sait que ça passera par un travail acharné ici les prochains jours."