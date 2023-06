Euro U21 : la Belgique gâche son avance et se fait rejoindre en fin de rencontre par la Géorgie

Après un partage face aux Pas-Bas, l’équipe des Diablotins a longtemps tenu la victoire face à la Géorgie avant de se faire rejoindre en fin de rencontre (2-2). Virtuellement deuxième au classement, la Belgique jouera sa qualification lors du dernier match face au Portugal.

Pour leur deuxième match de l’Euro U21, les Diablotins affrontaient le pays hôte, la Géorgie, vainqueur surprise du Portugal lors de la première rencontre (2-0) alors que la formation de Jacky Mathijssen avait été tenue en échec par les Pays-Bas (0-0).

Pour ce deuxième match, Aster Vranckx, Hugo Siquet, Michel-Ange Balikwisha et Largie Ramazani faisaient leur apparition dans le onze de base. Et ces changements ont été payants rapidement. Après un début de match intéressant des Diablotins même si c’est la Géorgie qui a été la première équipe à frapper au but (10e), notre équipe espoirs a ouvert le score sur une tête de Maxim De Cuyper après un bon centre de Vranckx (15e). Quelques jours après son assist pour Romelu Lukaku avec les A, le capitaine des espoirs a donc remis ça.

Si le rythme n’était pas énorme, les Diablotins ne sont pas passés loin de doubler la mise. Après un beau travail de Charles De Ketelaere, Loïs Openda a décoché une belle frappe mais Giorgi Mamardashvili, le gardien de Valence, ne s’est pas laissé surprendre pour détourner la tentative (28e).

La suite a d’abord été frustrante pour les Diablotins qui auraient d’ailleurs dû bénéficier d’un penalty après une faute claire sur Baliwkisha (35e) mais l’arbitre considérait qu’il n’y avait rien et il n’y a pas de VAR avant le deuxième tour. Ramazani avait ensuite une énorme occasion après un centre détourné de Mamardashvili mais il n’a pas su cadrer (37e). Dans la foulée, Balikwisha a trouvé le poteau après une déviation involontaire de Vranckx mais De Cuyper a bien suivi et a adressé un bon centre vers Ramazani qui a parfaitement ajusté sa tête pour fructifier la belle passe des Diablotins (38e). Largement supérieure à son adversaire, la Belgique menait donc assez logiquement 2-0 à la pause.

Dès le retour des vestiaires, Georgiy Tsitaishvili a relancé le suspense d’une belle frappe qui n’a laissé aucune chance à Maarten Vandevoordt (47e). Dans la suite, le portier de Genk a été déterminant en effectuant deux beaux arrêts (58e et 64e). Entre-temps, Zeno Debast était passé à deux doigts du 1-3 sur corner mais n’a pas su cadrer sa tentative (60e). En fin de rencontre, les Diablotins ont eu une superbe occasion en contre sur une frappe de De Ketelaere qui s’est retrouvé en position idéale face au gardien mais n’a pas su cadrer (76e).

Dans une fin de match très tendue et délicate, la Géorgie n’a jamais abandonné et a su égaliser au bout du suspense sur une tête de Tsitaishvili (87e). Les deux équipes se sont finalement quittées sur un partage 2-2.

Dans le même temps, les Pays-Bas et le Portugal ont partagé l’enjeu (1-1), ce qui permet à la Géorgie de rester en tête du classement du groupe A avec quatre points, contre deux pour la Belgique et les Pays-Bas et un pour le Portugal. Face à ces derniers lors de la troisième journée, la Belgique pourrait se satisfaire d’un partage pour se qualifier si la Géorgie ne s’incline pas contre les Pays-Bas mais viseront la victoire pour assurer leur place en quarts de finale.