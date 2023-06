Euro U21 – Jacky Mathijssen veut retrouver de la discipline avant le match contre le Portugal : "Roberto Martinez est un avantage pour eux"

Au lendemain du partage frustrant entre les Diablotins et la Géorgie à l’Euro U21, Jacky Mathijssen s’est exprimé au micro de Lancelot Meuwelaeter.

Le sélectionneur des Diablotins a d’abord évoqué la rencontre durant laquelle les Belges menaient pourtant 2-0. "C’était évitable quand on voit ce qu’on a fait en première mi-temps, il n’y avait aucune raison de changer. En première mi-temps, on a su bloquer toutes leurs contre-attaques. Après la pause, on a essayé d’aller chercher le troisième but mais dans une organisation très stricte mais on n’a plus fait la même chose, notre position de départ n’était pas idéale pour les bloquer très haut, cela a peut-être fait la différence."

Incapables de gérer l’avantage au marquoir, les Diablotins ont tout de même des références sur lesquelles s’appuyer à l’avenir. "Ce genre de choses arrive souvent. Un club maîtrise cela mieux que les autres, c’est le Real Madrid. Au niveau international, la Croatie arrive à installer encore plus de la discipline une fois qu’elle marque. C’est peut-être un exemple, il faut essayer de l’introduire avec notre jeu volontaire et très énergique. On veut jouer offensif mais il faut une certaine discipline même si, parfois, on se laisse tenter d’aller aider encore plus par la jeunesse et l’inexpérience. On doit en tirer les leçons", a expliqué Mathijssen.

Avant le dernier match face au Portugal, la présence de Roberto Martinez comme sélectionneur de l’équipe A apparaît comme un désavantage pour nous. "C’est indiscutablement un avantage pour eux, a-t-il concédé. Il a suivi tous les matches des Diablotins mais c’est comme ça."