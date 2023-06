Euro U21 : Jacky Mathijssen avant le duel contre la Géorgie, "on peut faire un grand pas vers le 2e tour"

Auteurs d’un partage face aux Pays-Bas pour leur entrée en lice, les Espoirs belges se frottent samedi au leader surprise de leur poule. Les Georgiens sont en effet venus à bout des talentueux Portugais, un résultat auquel Mathijssen ne s’attendait pas.

"On connaissait les qualités des Géorgiens mais j’ai été étonné par le résultat face à cette équipe du Portugal. On savait que ces Géorgiens n’étaient pas un cadeau même si beaucoup de gens pensaient que c’était le petit poucet. Ce match reste tout de même une opportunité énorme de faire un bon résultat. On peut faire un grand pas en avant en direction du deuxième tour", a positivé Mathijssen.

Le coach des Espoirs peut d’ailleurs se réjouir de l’arrivée d’Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman et Aster Vranckx, revenus du rassemblement des Diables rouges. "Cela me donne des options en plus quand même. On est venus ici pour jouer plusieurs matches et ça permet de mieux gérer le noyau. On a des joueurs qui ont pris des cartons, un match comme celui face au Pays-Bas qui a laissé des traces et des joueurs qui sont super bien entrés. On doit prendre tous ces paramètres en compte pour trouver la meilleure équipe à aligner en début de match mais aussi à avoir sur la pelouse en fin de match pour battre cette équipe géorgienne.".