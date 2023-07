Euro U21 : des baby Lions survitaminés retrouvent l’Espagne en finale pour mettre fin à 39 ans de disette

Espoirs anglais et espagnols croisent le fer ce samedi en finale de l’Euro U21. Les coéquipiers de l’ex-Anderlechtois Sergio Gómez devront se méfier de leurs adversaires, tout simplement irrésistibles depuis leur entrée dans la compétition.

Cinq matches, cinq victoires. Dix buts marqués, zéro encaissés. Les chiffres de l’épopée anglaise vers la finale de cet Euro U21 géorgien sont éloquents. Emmenés par le méconnu sélectionneur irlandais Lee Carsley, les mini Three Lions ont pour l’instant géré d’une main de maitre leur compétition. De quoi entretenir de sérieux espoirs de ramener le trophée Outre-Manche, ce qui n’est plus arrivé depuis le doublé 1982-1984. Et au vu de la forme affichée par Curtis Jones et cie, un troisième sacre serait tout sauf immérité !

Placés dans la poule C en compagnie de la République tchèque, de l’Allemagne et d’Israël, les jeunes Anglais ont fait preuve d’une remarquable régularité, avec 3 victoires sur le score de 2-0. De quoi s’adjuger la première place du groupe et retrouver en quart le Portugal, adversaire des Belges en poule.

Face aux coéquipiers de Fabio Silva, l’Angleterre a souffert, malgré une ouverture du score d’Anthony Gordon dès la demi-heure de jeu. Mais elle a tenu bon, notamment aidée par sa barre transversale, pour s’imposer sur le plus petit écart. Et en demi-finale, c’est à nouveau Israël qui a dû rompre sous la force de l’armada offensive anglaise (3-0).